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Mersin’de şiddetli yağış sele döndü

Mersin’de şiddetli yağış sele döndü
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Mersin’de meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak yağmur etkili oldu.

Mersin’de şiddetli yağışlar etkili oldu. İlçede öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağış sele neden oldu. Yağışla birlikte Saray Mahallesi’ndeki Atatürk ve İnönü caddelerinde bazı araçlar sular altında kaldı.

 Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, su tahliyesine başladı. Bazı kadınlar sel nedeniyle yürüyemeyince ekiplerin sırtında evlerine ulaşabildi.

 Otomobili suya gömülen Onur Çetin, “İşyerinde çalışıyordum. Arabamı buraya bırakmıştım. Beni telefonla aradılar ve bende buraya gelerek arabamı alacağım” dedi.
Yağışların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Etiketler yağış mersin şiddetli yağış
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