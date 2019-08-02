Mert Şener kimdir ?

Kastamonu ve İstanbul’un Hayırsever İş adamı Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkan vekili, İstanbul Pastacılar Odası Kurucusu ve Pastacılar Oda Başkanı Merhum Muzaffer ŞENER’in torundur.

Doğduğu günden bu yana Su sporları ve Motor sporlara merakıyla tanınan ŞENER ,2018 tarihinde Yat kaptanlığı ve Telsiz Operatörlüğü sınavını kazanarak 2018 yılında yat kaptanı Unvanını almıştır.

İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Doğa Okullarında başarıyla tamamlayıp Lise diplomasının yanında Pearson ve MEB onaylı uluslararası geçerliliği olan t-MBA diplomasını da almıştır.

Özel bir üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü okuyan ŞENER, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başarılarından dolayı kendilerine büyük ilgi duymaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolunda İlçe teşkilatlarında, İl Gençlik kollarında, Sivil Toplum kuruluşlarında , 2013-2016 yılları arası Yeşilay, Kızılay ilçe yönetiminde olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşlarında görevler almıştır. 23 Haziran 2019 tarihli Belediye seçimlerinde Fatih belediyesinden Meclis üyesi adayı olarak gösterilmiştir. Siyaset hayatına aralıksız çalışan ŞENER ,28 Mayıs 2019 tarihinde Ak Parti İl komisyon üyesi olarak görevlendirilmiştir. Mert ŞENER aynı zamanda Aile Şirketi Olan Pastanelerinin Genel Müdürü, İstanbul Şek. Past. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Danışmanı , aynı zamanda AK Parti İstanbul İl komisyon üyesi olup Orta derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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