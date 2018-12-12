Merve Öztopaloğlu'ndan kadın istihdamı için örnek proje

Yaklaşan yerel seçimlerde CHP'nin kalesi konumundaki İstanbul'un Beşiktaş ilçesi için Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan CHP'li Merve Öztopaloğlu Beşiktaşılara müjdeyi verdi.

Öztopaloğlu "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" başlığı altındaki projelerinden biri olan "Kadınlara Öncelikli İstihdam" projesini sosyal medyadan açıkladı.

CHP'den Beşiktaş için aday gösterilme şansı en yüksek 2 adaydan biri olan Merve Öztopaloğlu resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Beşiktaş'ta kadınlara yönelik Mesleki Eğitim Kursları işgücü piyasasındaki ihtiyaca yönelik olarak düzenlenecektir. İstihdam garantili bu kursları takiben kadınların istihdamı iznelecektir. Beşiktaş Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde öncelikle kadınlar istihdam edilecektir. Evinde yarı zamanlı olarak çalışmak isteyen kadınlarımızın istihdam edilmelerini sağlayacak Kadın İstihdamı Bilgi Sistemi kurulacaktır." ifadesini kullandı.

İşte Merve Öztopaloğlu'nun o paylaşımı:

Beşiktaş’ta istihdam garantili mesleki eğitim kurslarıyla kadınların yüzü gülecek. #SanaSözBeşiktaş pic.twitter.com/je5AtQZGYi — Merve Öztopaloğlu (@MrvOztopaloglu) 12 Aralık 2018

Merve Öztopaloğlu kimdir ?

1982 doğumlu Merve Öztopaloğlu, CHP'li bir ailenin içinden geliyor. Liseyi FMV Işık Lisesi'nde okuyan Merve Öztopaloğlu, Bilgi Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi, çok iyi derecede İngilizce biliyor.

13 yıldır CHP üyesi olan Öztopaltoğlu, Beşiktaş CHP İlçe ve İstanbul CHP İl Yönetiminde yönetici pozisyonunda görev aldı.

Gençlik yıllarından bu yana çok sayıda STK’da görev alan Merve Öztopaloğlu, 2014 – 2018 yılları arasında Beşiktaş Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Merve Öztopaloğlu şimdiden CHP'nin Beşiktaş ilçesi için belediye başkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



