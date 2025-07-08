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MESAM: ''Spotify'ı partner ve çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz''

MESAM: ''Spotify'ı partner ve çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz''
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Rekabet Kurulu’nun dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlatmasının ardından Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Spotify'ı partner ve çözüm ortağı olarak görmek istediklerini belirterek, ''Daha fazla işbirliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin, tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz'' dedi.

14 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük meslek birliği MESAM’ın Başkanı Recep Ergül tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin oldukça güçlü müzik altyapısı ve köklü bir geleneği olmasına karşın müzikten doğan telifin yeteri kadar dönüşmemesi, sektörde maddi ve manevi çeşitli sorunlar yaşanmasına sebep olduğu belirtildi.

“Spotify'ın fiyat politikaları mağduriyetlere neden oluyor”

Açıklamada Ergül şunları dedi;
“Kabul etmek gerekir ki müzik eseri sahipleri, yorumcular ve müziğe yatırım yapan fonogram yapımcılarının da başlıca gelirleri digital platformlardan elde edilen telif bedelleridir. Digital platformların en başlarında yer alan Spotify ile müzik meslek birlikleri arasında yeterince diyalog olmaması ve Spotify 'ın fiyat politikalarının yol açtığı sorun ve mağduriyetler, yıllardan beri müzik sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bizler Spotify 'ı partnerimiz ve çözüm ortağımız olarak görmek istiyoruz. Daha fazla işbirliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin, tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz.”

“Spotify yetkilileri ile görüşüyoruz”

Rekabet Kurulu’nun Spotify hakkında inceleme başlattığını hatırlatan Ergül, konuyu yakından takip ettiklerini ve bir yandan da Spotify yetkilileri ile görüştüklerini söyledi. Spotify yetkililerinin konuya uzlaşmacı ve duyarlı yaklaşımları nedeniyle çözüm ümitlerinin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade eden Ergül, müzik sektörüne kısa sürede güzel haberler vermeyi umut ettiklerini de ifade etti.

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Etiketler mesam spotify
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