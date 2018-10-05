Meteoroloji açıkladı ! O bölgeye fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin verilerine göre Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarların fırtınaya neden olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Fırtınanın pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor.