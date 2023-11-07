Meteoroloji duyurdu: Lapa Lapa kar yağışı geliyor!

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye'de hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üstünde seyredileceği belirtilirken yetkililer, havanın soğuyacağı tarihi kamuoyu ile paylaştı. Peki

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üstünde seyretmeye devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ancak sıcak hava dalgası bölge bölge Türkiye'yi terk edecek. Kar yağışı ülkeye giriş yaptı

Van ve Hakkari'de kar yağışı başladı. Doğuda etkili olan kar yağışı batıya doğru ilerliyor. Milyonlarca İstanbullu ise 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar kar yağışı ile ilgili detayları açıkladı.

Uzmanlar kar yağışının bu yıl diğer senelere göre çok daha erken başlayacağını açıkladı. Yoğun kar yağışı ile ilgili tarih verildi. Karın başlamasına sadece günler kaldı.

"Kasım ayı hem kar hem pastırma yazı olabilir"

Kasım ayı için de tahminlerin yine soğuk havanın habercisi olduğunu ifade ediyor Bozyurt. “7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum” diyerek bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirtiyor. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazının geleceğini söylüyor:

Bozyurt, "Aralıktan itibarense yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir” dedi. “11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normalinin üzerine çıkacak bir hava sıcaklığı olabilir.

İstanbul'da kar hazırlığı

Uzmanlar İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili tahminlerini açıklarken son bilgi Vali Gül'den geldi.

İstanbul’da karla hazırlık çalışmalarının başlandığını ifade eden Vali Gül, “Kış, yaklaşıyor. Kar yağışının ne kadar ve nasıl olacağı belli değil fakat kar yağdığında İstanbul’umuzda ne olacağı ve ne ile karşılaşılacağı belli. Karla mücadele noktasında alt yapı hizmetlerine kadar yapacağımız çalışmaları şimdiden planlayacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Gül ayrıca, "Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım" dedi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: