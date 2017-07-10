Meteoroloji, kavurucu sıcaklar için tarih verdi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü M. Latif Gültekin, sıcak hava dalgasının etkisi ile perşembe ve cuma günü İzmir'in iç kesimlerinde 42 dereceye yükselebileceğini söyledi. İstanbul'da ise perşembe günü sıcaklığın 33, cuma günü ise 32 derece olarak ölçülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü M. Latif Gültekin, Kuzey Afrika'dan gelecek sıcak hava dalgasını değerlendirdi. Bugün, yarın ve çarşamba günü 37 derecelik sıcaklık yaşayacak olan İzmir, perşembe ve cuma günü adeta kavrulacak. Gültekin, "Perşembe ve cuma günü İzmir'in sahil kesimlerinde hava sıcaklığının 39 dereceye, iç kesimlerdeki hava sıcaklığının ise 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde bir sıcaklıkla karşılaşacağız. Cumadan sonra kuzeyden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar düşecek. Cumartesi günü 37-38, pazar günü ise 36 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Pazartesi yağışlı havanın da etkisiyle sıcaklık 5 derece düşerek 31-32 derece arasında seyredecek" dedi. Gültekin, perşembe ve cuma günü, vatandaşların direkt gelen güneş ışınlarından kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Öte yandan Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık nedeniyle tedbirli davranılması uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın hava açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı sahilde değişmeyecek, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. En yüksek sıcaklıkların Muğla'da 40, Antalya'da 39, Burdur'da 36, Isparta'da 34 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Bu illerde yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle yaşanabilecek orman yangınları ile diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Az bulutlu 26

Trabzon: Hafif sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Uzmanlar, aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.