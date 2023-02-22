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Meteoroloji uyardı! Kar ve yağmur geliyor...

Meteoroloji uyardı! Kar ve yağmur geliyor...
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Meteoroloji 22 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre bugün yerel olarak kendini gösterecek olan yağışlar yurt geneline yayılacak.

Türkiye’de depremin ardından karlı ve soğuk günler etkili olmuştu. Geçtiğimiz günlerde sıcaklıklar yükselişe geçti ve kar yağışı etkisini kaybetti ancak tahminlere göre yarından itibaren yağışlar tekrar etkili olacak ve yurdun önemli bir bölümünü saracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat’ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize’nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan’ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

 

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