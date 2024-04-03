  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meteoroloji uyardı: Önce toz taşınımı, ardından yağmur

Meteoroloji uyardı: Önce toz taşınımı, ardından yağmur

Meteoroloji uyardı: Önce toz taşınımı, ardından yağmur
Güncelleme:

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüyor. Önce toz taşınımı ardından da yağışlar geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

 

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

 

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama Enflasyon sonrası Nisan 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Nisan 2024 kira zam oranı belli oldu Servetleri dudak uçklatıyor: Dünyanın en zengin kadınları belli oldu Servetleri dudak uçklatıyor: Dünyanın en zengin kadınları belli oldu Mart 2024 enflasyonu açıklandı Mart 2024 enflasyonu açıklandı AK Parti'nin MHP'ye karşı kazandığı ilçede gerginlik AK Parti'nin MHP'ye karşı kazandığı ilçede gerginlik Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar Dev banka Dolar tahminini değiştirdi Dev banka Dolar tahminini değiştirdi Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleştiler Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleştiler Bakanlık açıkladı: Memura bayram öncesi maaş yok Bakanlık açıkladı: Memura bayram öncesi maaş yok