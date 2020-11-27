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  3. 27 Kasım 2020 08:44

Meteoroloji uyardı: Yağış yok ama... İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek. İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji uyardı: Yağış yok ama... İşte 5 günlük hava tahminleri
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Meteorolojiden alınan son verilere göre bazı bölgelerde yer yer pus, sis, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

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