Meteoroloji uyardı: Yağış yok ama... İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteorolojiden alınan son verilere göre bazı bölgelerde yer yer pus, sis, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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