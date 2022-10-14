Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da kar yağışı için tahminlerini açıklarken, "Bu kış çok soğuk ve kar yağışlı geçecek." iddialarına da yanıt verdi.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da kar yağışı olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İstanbul'da kar yağışı tahminini açıklayan Tek, "Bu kış çok soğuk ve kar yağışlı geçecek." iddialarına da açıklık getirdi. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? İşte Tek'in İstanbul tahmini...

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de katıldığı canlı yayında, soruları yanıtladı, tahminlerini açıkladı. Tek'in İstanbul tahmini de dikkatleri çekti.

Bazı tahmin uzmanlarının, "bu kış çok soğuk ve kar yağışlı geçecek." iddialarını yanıtlayan Tek, "Normal mevsimle yapılan iklim tahminleri var. Örneğin Ekim ayı normal seviyenin altında seyrediyor. Ama geneline baktığımızda sıcaklıklar ortalama ve üstünde. Örneğin İstanbul'da ocak ayında sıcak ortalama 15 dersek bu sıcaklığın birkaç derece üstüne çıkacak." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar yağışının olacağını dile getiren Adil Tek, "Ancak bu yağışlar beklenen altında kalacak" dedi.

"LA NİNA NEDİR?"

Son günlerde uzmanlarca sıkça dillendirilen La Lina'nın çok önemli bir olay olduğunu ifade eden Tek, "Avustralya ile ABD arasında meydana geliyor. Deniz sıcaklığını değiştiriyor.

Deniz suyu sıcaklıkları uzun süre ortalamanın altında kalırsa biz buna La Lina diyoruz. La Lina yağışların artmasına da etki ediyor" ifadelerini kullandı.