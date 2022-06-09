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Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yerel dolu ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. 

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Etiketler edirne kırklareli kuvvetli yağış
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