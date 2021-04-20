Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun bazı kesimlerinde aralıklı sağanak yağış ve şiddetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevresinde yer yer aralıklı sağanak yağış ve dolu uyarısı yaptı. İşte haritalarla 5 günlük hava durmu tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kayseri, Sivas çevreleri ile İzmir, Manisa ve Çankırı'nın kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

DOLU YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada: "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer aralıklı sağanak yağış ve yer yer dolu hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üstünde seyretmesi, rüzgarların kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

DİKKATLİ OLUNMASI ÖNERİLDİ

Kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle de uyarısını yenileyen merkez, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun Doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Çankırı'nın kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli Fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)kuzey kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















