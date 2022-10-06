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Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Sıcaklıklar batıda sonbahar değerlerinde, doğu da ise yüksek seyrediyor.

Yarın poyrazın daha da şiddetleneceği İstanbul'da yine hafif yağmur geçişleri görülebilir. Megakentte sıcaklık 13-15 derecelerinde seyrediyor. 

Ankara'daysa sıcaklık 21 derece civarında, orta kuvvetli yağmurlar görülebilir. 

İzmir'de rüzgarın kuvvetli, bu nedenle de hissedilen sıcaklıkları düşürmesi bekleniyor.

Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişleri var, sıcaklık 27 derece. 

6  - 12 Ekim haftasında hava sıcaklıkları, yağışla birlikte azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim mevsim normallerinin altına düşüyor. 

Yurdun diğer yerlerindeyse mevsim normallerinde seyredecek. 

FIRTINA UYARISI

Bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de, gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde (Bilecik hariç) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat )şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini yarın(Cuma) öğleden sonra kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) fırtına sebebiyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara bir uyarıda bulundu.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

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Etiketler meteoroloji hava durumu fırtına
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