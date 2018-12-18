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  3. 18 Aralık 2018 15:39

Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Trakya bölgesi ve İstanbul'da bu akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Yoğun kar yağışı geliyor
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da halen hafif olarak görülen sağanak yağış bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

TRAKYA İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesinin tahmin edildiği belirtildi. Edirne ve Kırklareli'de beklenen kar yağışının yarın, akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısında ise 10-20 santimetre civarında örtü bırakmasının beklendiği kaydedildi. Bu kentlerde yaşayanların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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