Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

HAKKARİ'YE KAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari ve çevresinde hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerine kadar Hakkari ve çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 2, Hakkari’de eksi 2, Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta eksi 3 derece olması beklenmektedir” denildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















