Meteoroloji'den yaz yağmuru uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Osmaniye, Ordu, Artvin ve Adana'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol