Meteoroloji'nin ardından AKOM da uyardı: Lapa lapa kar geliyor!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeniden yağışlı havaların etkisi altına giriyor. AKOM, İstanbul'un 8 Ocak'tan itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini ve karla karışık yağmur ve kar beklendiğini belirtti. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKOM uyardı: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor!

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunda, 8 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Sibirya bölgesinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının 5-8 derece birden azalması, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini açıkladı. İstanbul'da, hava sıcaklıklarının 8 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, 9-15 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derecenin altında seyredeceği bilgisi paylaşıldı.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri