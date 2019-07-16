Metro Turizmin sahibinden rakibine: ''Seni 17. Kattan atarım''

‘Öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapse mahkum edilen ve Gürcistan’a kaçan Metro Turizm’in sahibi firari Galip Öztürk’ün, ‘yağmalama’ suçundan yargılanan altı üst düzey yöneticisinden dördüne 39’ar yıl, ikisine 47’şer yıl hapis cezası istendi.

İstanbul 7. Ağır Mahkemesi’nde görülen davaya konu olay 11 Kasım 2009’da yaşandı. Dosyada yer alan belgelere göre Öztürk’ün talebiyle İzmir Seyahat Taşımacılık AŞ’nin sahibi Doğan Uzunay İstanbul’a geldi. Uzunay, Metro Holding’in eski merkezi Metro City’nin 17’nci katına çıktı.

Görüşmenin yapılacağı salonda, Metro Turizm ve Metro Holding yönetici ve çalışanları Sinan Solok, Şenol Ayyıldız, Yalçın Bakır, Rüştü Terzi ve Necmi Hatipoğlu da vardı. Öztürk, Uzunay’a, firmasına ait otobüslerin Metro’ya devri için baskı uyguladı. Ancak anlaşma sağlanamadı. Uzunay, bir süre sonra salondan çıkmak istedi. Öztürk, yanındaki kişilere ‘Bırakmayın’ talimatı verdi.

“Doğan abiyi paket edin benim eve götürün”

Salondan çıkmak isteyen Uzunay’a, Hatipoğlu ve Bakır engel oldu. Bu esnada Galip Öztürk, “Doğan abiyi paket edin benim eve götürün” diyerek adamlarına talimat verdi. Bu talimat üzerine Hatipoğlu, Bakır ve Terzi, Uzunay’ı, Öztürk’ün Beykoz Cumhuriyet Köyü’ndeki evine götürdü. Ancak Öztürk evde yoktu.

Bu kez, sanıklar, Uzunay’ı, yine Öztürk’e ait Beykoz’daki Legend Otel’e götürdü. Otelde, Öztürk’ün yanında, dönemin Metro Holding yöneticileri Sevgi Mert ile Sinan Solok vardı. O gün Uzunay’a otelde 480 bin liralık senet imzalatıldı.

‘Seni 17’nci kattan aşağı atarım‘

12 Kasım günü ise Uzunay, bir kez daha Metro City’deki holding merkezine götürüldü. Uzunay’a küfreden eden Öztürk “Seni 17’inci kattan aşağı atarım” diyerek tehdit etti. Uzunay’a burada iki adet çift katlı otobüs ve sekiz adet servis otobüsünün Metro’ya devri için sözleşme imzalatıldı. Öztürk daha sonra Uzunay’a 3 bin 750 TL’lik altı senet imzalattı.

Öztürk’ün telefonla konuştuğu esnada Uzunay bir fırsatını bularak kardeşi Çiğdem Şaşar’ı telefonla aradı ve kısık sesle Öztürk’ün kendisini dövdüğünü belirterek kısık sesle “Polisi ara”dedi. Bu esnada Öztürk, Uzunay’ın telefonla konuştuğunu fark etti. Uzunay’ın elindeki telefonu alarak başına vuran Öztürk telefonu kırdı. Kısa süre sonra olay yerine polisler geldi. Polis ekipleri zorla imzalatılan senetler ile kırık telefonu buldu.

Eylül 2014’te tüm sanıklar için beraat

Sanıklar hakkında 2010 yılında dava açıldı. Mahkeme Eylül 2014’te tüm sanıklar için beraat kararı verdi. Bu kararı, davacı taraf temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 6. Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu. Bozma kararı sonrası dava yeniden görülmeye başlandı. Geçen 9 Temmuz’da görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaa, sanıklar Sinan Solok ve Şenol Ayyıldız için ‘nitelikli yağmadan’ 12.5 ile 27 yıl arasında ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise beş ile 20 yıl arasında cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada, sanıklar Necmi Hatipoğlu, Rüştü Terzi, Sevgi Mert ile Yalçın Bakır’ın ise “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan dört ile 12 yıl arasında, ‘nitelikli yağma’ suçundan ise 12,5 yıl ile 27 arasında hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme duruşma için ekim ayına gün verdi. Firari konumda olan Öztürk’ün dosyası için ise ayırma kararı verildi.

Gürcistan’a kaçan firari hükümlü Öztürk’ün Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile fotoğrafı, Samsun’un Ayvacık ilçesinin AKP’li belediye başkanı Halil Kalaycı’nın sosyal medya hesabından paylaşılmış, tepkilerden sonra fotoğrafı silmişti.