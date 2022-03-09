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MetroPOLL'ün doğalgaz ve elektrik zammı anketinden ''isyan'' çıktı

MetroPOLL'ün doğalgaz ve elektrik zammı anketinden ''isyan'' çıktı

Kamuoyu araştırma firması MetroPOLL bu sefer vatandaşı isyan ettiren doğalgaz ve elektrik zamlarını halka sordu. Anket sonucu malumun ilanı oldu.

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamların ardından yapılan anketi paylaştı.

Elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamlar halka soruldu.

Metropoll'ün anketine göre halkın yüzde 44'ü elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışın fahiş olduğunu ifade etti.

Elektrik ve doğalgaz faturalarınızdaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Fahiş artış oldu: Yüzde 43.7 
Çok arttı: Yüzde 42.1 
Makul artış: Yüzde 11.9 
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 2.3

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