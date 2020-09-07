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  3. 07 Eylül 2020 23:10

Metropoll'ün son anketinden AK Parti'ye kötü haber!

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Sağlık Bakanlığının ve hükümetin koronavirüse ilişkin açıkladığı verilere dair halkın güvenini ölçen bir anket yaptı.

Metropoll'ün son anketinden AK Parti'ye kötü haber!
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Metropoll firmasının ankettinde vatandaşlara, “Hükümetin Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarında şeffaf davrandığını ve gerçekleri açıkladığını düşünüyor musunuz?” diye soruldu.

Bu ankete katılanlarında yüzde 36.2’si “Evet, düşünüyorum” diye yanıt verirken, “Hayır, düşünmüyorum” diyenlerin oranının yüzde 58.9 olması dikkat çekti.

Bu oranlar Nisan ayında ise çok farklıydı. Nisan ayında yüzde 62.3 olan “Evet, düşünüyorum” diyenlerin oranı Ağustos ayında yüzde 36.2’ye düştü.

Ankete yanıt verenlerin partilere göre dağılımında muhalif partilere oy verenler verilerin güvenli olmadığını söylerken, AKP ve MHP’ye oy veren vatandaşlar verileri güvenli bulduğunu söyledi.

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