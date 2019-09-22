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  3. 22 Eylül 2019 09:11

Mevsimin ilk karı Karadeniz'de yüzünü gösterdi

DOğu Karadeniz'de etkili olan yağmur ve soğuk havalar yerini yaylalarda yerini kara bıraktı. Yaz sezonunun bitmesiyle Giresun, Trabzon, Ardahan ve Gümüşhane'de de kar yağışı başladı.

Mevsimin ilk karı Karadeniz'de yüzünü gösterdi
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Doğu Karadeniz'in sahil kesimi ve alçak rakımlı yerleri etkisi altına alan yağmur ve soğuk yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

Yaz sezonun bitmesiyle son baharın yaşandığı şu günlerde Giresun, Trabzon, Ardahan ve Gümüşhane yaylalarında kar yağışları başladı.

Yağan kar yer yer 5 santimetreyi buldu. Giresun'un Sisdağı, Karadoğa ve Çalık yaylalarında aralıklarla yağan kar nedeniyle kısa sürede dağlar beyaza bürüdü.

ARDAHAN’A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkiinde bulunan Uğurlu Dağ'a mevsimin ilk karı düştü.

Bir haftadır etkili olan soğuk hava bölgede etkisini artırdı.

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