  3. MHP’den bir açılım daha... Bahçeli ilk adımı attı

MHP lideri Bahçeli, 29 Ekim'de duyuracağı öne sürülen "Alevi Açılımı" öncesinde şarkıcı Elif Buse Doğan'la bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim'de Hacıbektaş'ta açacağı külliye ile birlikte bir "Alevi Açılımı" yapacağı yönündeki iddialar gündeme geldi.

Bu gelişmelerin öncesinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'ın Bahçeli'yi ziyaret ettiğini açıkladı. Doğan'ın bu ziyaret sırasında, toplumsal barışı ve kardeşliği simgeleyen bir eseri seslendireceği öğrenildi.

Şarkının sözlerini Bahçeli'nin talimatıyla Cafer Balçık, bestesini ise İsmail Altunsaray hazırladı.

MHP'li Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde sanatçılarımız, böylesi anlamlı bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 'Canların Türküsü'nün yalnızca bir müzik eseri değil, aynı zamanda toplumsal barışın, kardeşliğin ve ortak gönül birliğinin sembolü olduğunu ifade eden sanatçılarımız; bu çalışmaya katkı sunmaktan duydukları onuru ve mutluluğu paylaştılar. Sayın Genel Başkanımız ise, sanatçılarımıza milli birlik ve kültürel değerlerimize sahip çıkan bu çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Sohbet boyunca sanatın ve kültürün toplumu birleştirici gücüne dikkat çekilirken, bu tür projelerin gelecek nesiller için taşıdığı öneme de değinildi. 'Canların Türküsü', Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alındı. Bu güçlü eser, Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatan bir kültür hazinesi olarak milletimize armağan edildi."

 

