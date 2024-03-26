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MHP'li adaydan kadınlara 150 bin lira hibe desteği vaadi

MHP'li adaydan kadınlara 150 bin lira hibe desteği vaadi
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Aydın'ın Efeler ilçesinin MHP'li Başkan Adayı Burak Pehlivan, kadın girişimcilere 150 bin lira hibe desteği sağlayacağını açıkladı.

Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan, ses getirecek projelerini açıklamaya devam ediyor. Pehlivan, son olarak ilk defa iş kuracak kadın girişimcilere 150 bin lira hibe desteği vereceğini açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın MHP'li Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, kadınlara bir söz verdi.

Pehlivan, ‘Efeler’de yaşayan kadınlara iş kurmaları için 150 bin lira hibe desteği vereceğini belirtti.

Projenin detaylarını açıklayan Pehlivan, “Efeler’de yaşayan ve güçlü kadın akademisine kayıt yapan, ilk defa iş kuracak girişimci kadınlarımıza 150 bin lira hibe desteği vereceğiz. Her platformda kadınlarımızın yanında olduğumuzu söylüyorum. Onların kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına tüm destekleri sağlayacağız. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur” dedi.

Etiketler MHP başkan aday hibe
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