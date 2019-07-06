MHP’nin Türkeş önerisine AK Parti’den ret!

Bursa İnegöl’de, dönemin eski MHP’li Cerrah Beldesi Belediye Başkanı İsmail Karaman’ın bir caddeye koyduğu Alparslan Türkeş isminin, daha işlek bir cadde ya da bulvara konulması için MHP grup Sözcüsü Ahmet Genç teklifte bulundu.

Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre Haziran ayında meclis gündemine gelen teklif yapılan son meclis oturumunda AK Partili üyelerin oyuyla reddedildi. AK Partililer verilen önergeye gerekçe olarak ‘adres karmaşıklığına neden oluru gösterdi.

KARAR BİZİ ÜZDÜ

Kararın ardından bir açıklama yapan MHP Grup Sözcüsü Ahmet Genç, “Örnekler var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Alparslan Türkeş ismini çeşitli yerlere verdi. Türkiye’de de birçok belediye örneği var. Buna rağmen İnegöl'de bu konunun görmezden gelinmesi bizleri derinden üzdü. Gerekçeleri ben usul ve yasaya uygun bulmuyorum. Biz Alparslan Türkeş isminin daha fazla kitleye ulaşacak bir yerde yaşatılmasını talep ediyoruz” dedi.

TÜRKEŞ’İN İSMİNİ CADDEYE VEREN ŞİMDİKİ İYİ PARTİLİ ESKİ BAŞKAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Dönemin eski MHP’li Cerrah Belde Belediyesi Başkanı olan İYİ Parti Grup Sözcüsü İsmail Karaman da “İnegöl’de bir bulvara ya da bir kültür merkezine Alparslan Türkeş İsminin verilmesini istiyorum” diye konuştu. AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Kara ise “İsme karşı değiliz. Değişikllik, resmi adreslerle alakalı gerçekleşen bütün bilgilerin değişmesine neden olacak” savunmasını yaptı.

