MHP'yi karıştıran eski hakim hakkında flaş karar

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla gündeme gelen eski Ankara 2. İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yaz ve avukatı katıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Yaz, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi de reddeden Burhan Yaz, baskı ve yönlendirmeyle alınan ifadesini, okumadan imzaladığını öne sürdü.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gittiğinde devlet yurdu çıkmadığı için özel bir yurtta kaldığını anlatan Yaz, "Bu yurt okula uzak olduğu için bir arkadaşımın önerisiyle okuluma yakın başka bir yurda geçtim. Daha sonra cemaat yurdu olduğunu öğrendiğim bu yurtta kısa süre kaldım ve ayrıldım." dedi.

"HSYK'DA ONCA MÜFETTİŞ VAR"

Önceki ifadesinde HSYK müfettişi bazı kişilerin adını verip bu kişilerle örgüt içinde aynı sohbet grubunda bulunduğunu söyleyen Yaz, mahkeme huzurundaki savunmasında, "Bu kişilerle aynı sohbet grubunda olmamız söz konusu değil. Bu kişilerin adını neden verdiğimi bilmiyorum. Tamamen içinde bulunduğum psikolojinin etkisiyle bu isimleri verdim. Aklıma bu isimler geldi. Bununla ilgili psikolojik rapor talep ediyorum. 23 yıllık meslek hayatım var. Bana söylense ben de inanmam ama bunu yaşadım." şeklinde beyanda bulundu.

Burhan Yaz, "HSYK'da onca müfettiş var. Neden bu kişilerin adını verdin?" diye soran mahkeme başkanına, "Neden söylediğimi ben de bilmiyorum. Bunları neden saydım ben? İzahta zorlanıyorum. O anki psikolojiyle diyebilirim." karşılığını verdi.

"MHP DAVASINDA VERDİĞİM KARAR..."

Yaz, Şemdinli iddianamesini hazırlayan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkındaki beyanlarını da reddederek, örgüt adına Sarıkaya'ya para ulaştırmasının söz konusu olmadığını savundu.

Burhan Yaz, Güney Afrika'ya giden Sarıkaya'yı bu ülkede kalması için ikna ettiği yolundaki iddianın da gerçek olmadığını belirtti. MHP kararına da değinen Yaz, "MHP davasında verdiğim kararın aleyhime kullanıldığını değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanığın son sözlerini dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, Burhan Yaz'ı "Terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, hükümle birlikte tutukluluğun devamına karar verdi.

MHP'NİN KONGRE SÜRECİ

Sanık Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti.

MHP yönetimi tarafından o dönem HSYK'ya şikayet edilen Yaz'ın, "Kasten ve ideolojik gerekçelerle, yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Yaz, 9 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.