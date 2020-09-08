Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni’nde konuştu.

Bakan Selçuk koronavirüs salgını nedeniyle açılıp açılmayacağı bir hayli tartışılan okullarla ilgili, “Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız” ifadesini kullandı.

Selçuk, şöyle devam etti: “53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda.”

ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, 'Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okulları eğitim öğretime açıyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak