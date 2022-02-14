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Milli parkta yasadışı avcılık yapan 9 kişiye ceza yağdı

Milli parkta yasadışı avcılık yapan 9 kişiye ceza yağdı

Konya'da milli park sahasında yapılan denetimlerde belgesiz olarak avlanırken yakalanan 9 avcı yakalandı.

Konya Beyşehir'de milli park sahasında belgesiz avcılık yapan kişilere ceza yağdı. Yapılan denetimler 9 avcıya 80 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN AVA ÇIKTILAR
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında yasak olmasına rağmen kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 avcı yakalandı. Avcıların belgelerinin olmadığını saptayan ekipler, avda vurulduğu tespit edilen 43 adet sığırcık kuşu ile 11 adet sakar mekeye imha edilmek üzere el konuldu. 3 avcıya milli park sahasında ateşli silahlarla avladıkları kuş ve su kuşları için idari para cezasının yanı sıra tazminat cezası da uygulanırken, avda kullandıkları takozsuz-ruhsatsız 3 yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

 6 AVCI DAHA YAKALANDI
Ekipler, denetimlerinde farklı bir bölgede de belgesiz olarak avlandığı belirlenen 6 avcıyı yakaladı. Avcılara idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan 2 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeğine el konuldu.

 80 BİN LİRA CEZA
Her iki denetimde yakalanan 9 avcıya toplamda 80 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandığı öğrenildi.

Etiketler milli park avcı
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