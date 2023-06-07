Milli Savunma Bakanı Güler Yunan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile telefonda görüştü.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini sundular.
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