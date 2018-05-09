Milli Savunma Bakanı'ndan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli, bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son sözü söylediğini, böyle bir çalışma olmadığını belirtirken, bir yandan da Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının bütünü ele alındığında şifrelerin çözülebileceğini ifade etti

AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yolundaki soruya karşılık, “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil” dedi.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, gazetecilerin, “İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?” sorusuna ise “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok” yanıtını verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik konusunda şu açıklamayı yapmıştı: "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil."