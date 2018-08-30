Milli sporcuya eski sevgili şoku !

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, milli sporcu Öykü B.(34) İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede 3 aydır birlikte olduğu Burak P.’den geçen hafta ayrıldığını belirtti. Ayrılığı kabul etmek istemeyen eski erkek arkadaşının tehdit ve hakarette bulunduğunu söyleyen Öykü B. “Ben milli sporcuyum ve yakında ülkemi temsil edeceğim. Ancak bu kişi benim bütün motivasyonumu düşürmektedir” dedi.

Mahkeme Burak P.’nin 3 ay süreyle Öykü B.’ye yönelik olarak şiddet tehdit hakaret, aşağılama içeren davranışlarda bulunmamasına, konutuna ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi.