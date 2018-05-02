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  3. 02 Mayıs 2018 22:19

Milyonlarca lira değerinde... Ele geçirildi !

Kocaeli'de bir depoya yapılan baskında değeri milyonlarca lira olan gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi.

Milyonlarca lira değerinde... Ele geçirildi !
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir depoya yapılan baskında 4,5 milyon lira değerinde, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve M.G. hakkında ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

DHA

kocaeli , oyuncak , gümrük kaçağı
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