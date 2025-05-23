Minguzzi ailesine tehdit davasında karar çıktı

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 5 çocuk hakkında karar verildi.

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderip, saldırganları öven içerikler paylaşan 5 çocuk hakkında iddianame hazırlanmıştı. Savcılık, çocuklar hakkında 'Zincirleme şekilde silahla birden fazla kişiyi tehdit' suçundan yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aydan 5 yıl 10 aya kadar, 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında yargılama Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde yapıldı. Davanın ilk duruşması saat 11.30'da başladı. Aileyi sosyal medya üzerinden tehdit eden 5 çocuk ilk kez hakim karşısına çıktı.

KARAR AÇIKLANDI

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuğun yargılandığı duruşmada karar açıklandı. Mahkeme, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulayarak 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. 'Silahla birden fazla kişiyle tehdit' suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4’ü bu suçtan adli kontrol şartıyla beraat etti. Mahkeme M.G. hakkında tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

DHA