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  3. 12 Temmuz 2017 09:54

Minik ‘Monet’ milyoner oldu

Üslubu Monet’yi anımsatan 13 yaşındaki İngiliz ressam Kieron Williamson’ın yeni sergisindeki 19 tablonun tamamının satılması bekleniyor. Minik Monet bugüne kadar 2.5 milyon sterlin kazandı

Minik ‘Monet’ milyoner oldu
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Beş yaşında resim yapmaya başlayan 13 yaşındaki minik ressam İngiliz Kieron Williamson, tablolarından 2.5 milyon sterlin (9.75 milyon TL) kazandı. Üslubu ünlü Fransız ressam Claude Monet'ye benzetilen Kieron'ın 6 yaşındayken açtığı ilk sergisinde, 19 tablosu açık artırmada 14 bin sterline (55 bin TL) satılmıştı. Cuma günü yeni sergisini Norfolk bölgesinin Ludham kasabasında açan minik ressamın 19 tablosunun en az 300 bin sterline (1 milyon 407 bin 870) satılması bekleniyor. Kieron'ın küçüklüğünden bu yana ressamlıktaki yükselişini konu alacak olan BBC'nin "Minik Milyoner Monet" adlı belgeseli de önceki akşam yayımlandı.

13 yaşında zengin olsa da genç ressam 18 yaşına gelene kadar tüm serveti ailesinin elinde olacak. Bir şirket kuran ve oğullarını da "ortak" gösteren ailesi minik ressamın yeteneğini keşfetme öyküsünü anlatan bir kitap kaleme alıp piyasaya sürdü bile. İngiliz ressamın en büyük hayali ise şimdi başka doğa manzaralarını resmedebileceği ülkelere gitmek.

kieron williamson , monet