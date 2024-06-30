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MİT Başkanı Kalın'dan Hamas'la kritik görüşme

MİT Başkanı Kalın'dan Hamas'la kritik görüşme
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, , Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes konusunu görüştü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Görüşmede, ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımları ele alındığı öğrenildi. Ayrıca Kalın, Haniye’nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı diledi ve Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. 

Etiketler mit ibrahim kalın Hamas ismail haniye
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