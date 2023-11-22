MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu

İzmir'de MİT ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet K. gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda, FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgütün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış ve örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu anlaşılan Mehmet K. Çeşme'de yakalandı.