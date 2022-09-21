  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MİT'ten bir sınır ötesi operasyon daha: 6 hain etkisiz hale getirildi

MİT'ten bir sınır ötesi operasyon daha: 6 hain etkisiz hale getirildi

MİT'ten bir sınır ötesi operasyon daha: 6 hain etkisiz hale getirildi

MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Gara’da 4, Metina’da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Gara’da 4, Metina’da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler mit tsk asker operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2022'nin en hızlı Android telefonları belli oldu
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda kürsüye bu fotoğrafla çıktı
AK Parti içerisinde Süleyman Soylu'ya karşı bir cephe daha
Mehmet Ali Erbil: ''Erkek halimle ben izleyemedim''
Karaköy'deki 46 yıllık otopark yıkılıyor
Putin seferberlik ilan edip, meydan okudu: Toprak bütünlüğümüz için her türlü silahımızı kullanırız
AK Parti'den istifa etmişti: ''Sustuk diye korktuk zannettiniz, kahpeliklere...''
Bakan Soylu açıkladı; İngiltere'den Türkiye'ye ''ahlaksız'' teklif!
İstanbul Teksas'a döndü! Caddede silahlı çatışma kamerada
Bakan Bozdağ’ın danışmanından gazeteciye tepki çeken sözler