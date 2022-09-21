MİT'ten bir sınır ötesi operasyon daha: 6 hain etkisiz hale getirildi

MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Gara’da 4, Metina’da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Gara’da 4, Metina’da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.