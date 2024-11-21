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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Serhat Tagar'ın, istihbarat çalışmaları sonucu konumu belirlendi.

Mervan Hizan kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT'in gerçekleştirdiği operasyon sonucu nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya 2014'te katılan Tagar'ın, 2017-2019 yılları arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap alanında görev yaptığı, güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı tespit edildi.

Tagar'ın ayrıca örgütün kullandığı silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği, sözde üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı belirlendi.

Etiketler mit PKK KCK ırak
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