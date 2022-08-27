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MİT'ten sınır ötesi operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten sınır ötesi operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesine Operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler mit sınır ötesi operasyon pkk kck
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