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MİT'ten sınır ötesinde PKK'ya ağır darbe

MİT'ten sınır ötesinde PKK'ya ağır darbe
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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir hafta düzenlediği operasyonlarda, 15 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde ardı ardına operasyonlara imza attı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler eylem hazırlığındaydı

MİT, saha ajanları ve bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonlara devam edileceği ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı. Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak’ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.

İHA

Etiketler mit PKK Kuzey Irak
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