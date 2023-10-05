MİT'ten Suriye'de operasyon: Terör hedefleri yerle bir edildi

MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Silah ve mühimmat depoları ile saldırı ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binaların vurulduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de PKK/YPG'ye ait bina ve tesisleri hedef aldı.



Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye'de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.



Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG'nin silah mühimmat depoları, saldırı-sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı öğrenildi.



Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği de öğrenildi.





DHA