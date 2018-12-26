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  3. 26 Aralık 2018 22:44

Mizah dergilerinden Akpınar ve Gezen kapağı

Erdoğan'ın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki sözleri mizah dergisi kapağında yer aldı.

Mizah dergilerinden Akpınar ve Gezen kapağı
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Erdoğan'ın iki sanatçı hakkında 'müsvedde' ifadesini kullanması ve sanatçıları hedef göstermesi mizah dergilerinin kapağında yer aldı.

Halk TV'de Uğur Dündar'ın 'Halk Arenası' programına katılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Erdoğan tarafından hedef gösterilmiş, ardından başlatılan soruşturmada haklarında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı alınmıştı. 

Haftalık mizah dergileri Uykusuz ve Leman, Akpınar ve Gezen'i kapaklarına taşıdılar. 

Leman dergisi, Erdoğan'ın sanatçılar için sarf ettiği 'müsvedde' ifadesini karikatüze ederken, Uykusuz da Metin Akpınar'ı mahkemede yargılanırken çizdi.

İki mizah dergisinin kapağı şöyle:

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