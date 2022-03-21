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Moda Sahnesi'nden kahreden açıklama

Moda Sahnesi'nden kahreden açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ENERJİSA'yı etiketleyerek, kendilerine gelen 20 bin liralık faturayı paylaşan Moda Sahnesi, "AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu mesajların muhatabı oluyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi sosyal medya hesabından EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşıma "Ödemiyoruz" notu düşüldü.

 Paylaşımda, "Enerjisa, 27 Mart dünya tiyatro günümüzü kutlama mesajı göndermiş. Böyle bir güne elektriği kesik gireceğiz. AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu mesajların muhatabı oluyoruz. Daha önce söylemiştik şimdi tekrar edelim” ifadeleri kullanıldı. 

Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, zamlı faturalara 'ses çıkarılmaması'na tepki gösterdi. 

 Aydoğan, "Yeni tur başlıyor. Galiba bir tek Moda Sahnesi'nin bütçesi yok zamlı fatura ödemeye. Geri kalan herkesin keyfi yerinde ses çıkarmadığına göre. Ne demişti üstad 'herkes memnun ki yerinden, dönen yok seferinden'… " dedi.

ELEKTRİĞİ KESİLMİŞ, SONRA AÇILMIŞTI

Zamların ardından gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin geçen günlerde elektriği kesilmişti. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Moda Sahnesi, gelen tepkiler üzerine elektriklerin yeniden açıldığını duyurmuştu.

 Moda Sahnesi’ne Aralık 2021’de 7 bin TL elektrik faturası gelirken ocak ayında 20 bin, şubat ayında ise 19 bin TL elektrik faturası gelmişti. 

Moda Sahnesi’nden yapılan açıklamada “Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz...” denilmişti.

İşte Moda Sahnesi'nden yapılan o paylaşım:

Enerjisa, 27 Mart dünya tiyatro günümüzü kutlama mesajı göndermiş. Böyle bir güne elektriği kesik gireceğiz. AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu mesajların muhatabı oluyoruz. Daha önce söylemiştik şimdi tekrar edelim

Etiketler elektrik moda moda sahnesi paylaşım enerjisa
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