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  3. 27 Temmuz 2017 20:24

''Molam bitti şimdi iş zamanı''

İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden olan Sema Sipahioğlu önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

''Molam bitti şimdi iş zamanı''
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İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden biri olan Sema Sipahioğlu, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

İşlerine kısa bir ara verip ünlü İtalyan restoranı Serafina’ya gelen Sema Sipahioğlu, kahvesini yudumlarken objektiflere yansıdı.

Gelen telefonlar üzerine sık sık yerinden kalkıp turlayarak görüşmeler yapan başarılı iş kadını, kahvesini bitirdikten sonra, "Benim molam bitti. Şimdi işlere kaldığı yerden devam etmeliyim" diyerek, kapıda kendisini bekleyen şoförlü aracına binip restorandan ayrıldı.

sema sipahioğlu , mola
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