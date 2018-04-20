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  3. 20 Nisan 2018 21:13

Motor kapağı hareket edince farkettiler...

Ardahan'da yapılan bir operasyonda bir otomobilin motorundan iki canlı dana ele geçirildi.

Motor kapağı hareket edince farkettiler...
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Bu kadar da olmaz dedirten görüntü! Otomobilin motor kapağı hareket edince fark ettiler...

Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda, bir otomobilin motorunda oluşturulan özel bölme içinde yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan iki canlı dana ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen otomobilin sürücüsü S.B'nin davranışlarından şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri aracı x-ray cihazına sevk etti.

Görevliler, inceleme sırasında otomobilin motor silindir kapağının üzerindeki plastik muhafazanın hareket ettiğini belirledi. 

Söz konusu kapağı açan görevliler, motor kısmı küçültülerek oluşturulan özel bir bölmede ayakları bağlanmış iki danayla karşılaştı. 

Maruz kaldıkları sıcaklık nedeniyle zor nefes aldıkları fark edilen hayvanlara müdahale edilmesi için Posof Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. 

Posof Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine otomobile el konulurken, şoför hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

AA

motor kapağı , dana , ardahan , otomobil
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