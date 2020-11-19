Motorine indirim geliyor! Ama durun hemen sevinmeyin

Gözler Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'na (EPGİS) çevrildi. Motorinde indirim ile ilgili EPGİS'den de açıklama gelmesi öngörülüyor.

Benzinin litre fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.