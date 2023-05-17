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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından son yapılan açıklamada saldırı hazırlığında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TÜNEL KAZIYORLARDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, #Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Etiketler msb terör terörist
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