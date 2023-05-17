MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından son yapılan açıklamada saldırı hazırlığında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TÜNEL KAZIYORLARDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, #Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2023
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, #Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. 🇹🇷… pic.twitter.com/1r073jrFlO
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol