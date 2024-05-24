Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 643 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden, yapılan yazılı açıklama şöyle:

''Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde 24 Mayıs 2024 günü Lice ilçesinde 5 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 643 kök kenevir bitkisi, 3 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere cumhuriyet savcılığına sevk edilmiştir.''