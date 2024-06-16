Cesedini halıya sarıp denize atmışlardı: Katil yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de halıya sarılmış halde cesedi denizde bulunan 24 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin soruşturmada firari şüpheli Y.G., Edirne'de yakalandı. Y.G.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Edirne’de, İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Y.G’yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.

4 SUÇTAN ARANIYORDU

Y.G’nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Zanlının sorgusunda, alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah S.G.’nin nefes almadığını fark ederek, G.’yi halıya sarıp denize attığı yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Y.G. adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL POLİSİNE TESLİM EDİLDİ

İstanbul'da denizde halıya sarılı cesedi bulunan S.G.'nin Edirne'de yakalanan cinayet şüphelisi Y.G., çıkarıldığı adliyede Cumhuriyet Başsavcılığı talimat bürosunun kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Edirne'den alınan G., soruşturmasının yürütüleceği İstanbul'a götürüldü.

NE OLMUŞTU?

24 yaşındaki S.G.’nin cesedi, 7 Haziran’da Mimarsinan Merkez Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden F.B. ve O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Şüphelilerden F.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, O.O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Y. G. ile öldürülen S.G.’nin beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

AA,DHA