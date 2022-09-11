  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

Etiketler msb açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tesadüfen keşfedildi! Bizans döneminden beri yerin altında gizleniyormuş
MasterChef Hamza'yla ilgili sevenlerini üzen haber
Doğalgaz borusunu kesti, çakmağını çaktı ve...
Mauricio Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri olay oldu
''CHP'yle ittifak değiliz'' diyen İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama
Nakliyeciyiz dediler, 3 katlı evi 6 günde soydular
Rusya Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
Doğu Ekspresi raydan çıktı: Validen açıklama
Bakan Nebati: Borsamız 17 yılın en güçlü rallisini geride bıraktı
CHP tarihinde ilk kez kuruluş yıldönümü etkinliği gerçekleştirmedi