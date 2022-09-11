MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.
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